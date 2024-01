WIIT cresce in Germania, acquista Edge & Cloud

WIIT

(Teleborsa) - WIIT AG, controllata al 100% daha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda denominato Edge & Cloud con la società tedesca German Edge Cloud GmbH, appartenente al Fridhelm Loh Group.L’accordo per l’acquisizione prevede il, al closing dell’operazione, e da componenti dipagabili al raggiungimento di determinati obiettivi basati sui ricavi.L’operazione comprende l'acquisizione di tutti i contratti con i clienti Edge & Cloud, degli asset e di 66 dipendenti, che passeranno all'acquirente.Ilè subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive consuete.Con questa acquisizione WIIT intende cogliere le seguenti opportunità: acquisire un portafoglio di 40 clienti altamente fidelizzati e capaci di generare un fatturato di circa Euro 9 milioni; espandersi in una nuova area geografica strategica (Francoforte) per l’ulteriore sviluppodel gruppo in Germania; ottenere un EBITDA annuale di circa Euro 3 milioni dopo un periodo di integrazione nel gruppo WIIT e l'estrazione delle sinergie; rafforzare il team in Germania con l’ingresso di nuove figure professionali altamente qualificate a supporto del piano di sviluppo del 2024 e degli anni successivi.