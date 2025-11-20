Milano 13:25
Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un rialzo del 2,18%.

Il trend di WIIT mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18,31 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19,01. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19,71.

