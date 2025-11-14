Milano 13:45
43.790 -2,16%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:45
9.630 -1,82%
Francoforte 13:45
23.653 -1,62%

Si muove in ribasso WIIT a Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che esibisce una perdita secca del 6,08% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di WIIT è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di WIIT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,16 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,72.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
