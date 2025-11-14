Si muove in ribasso WIIT a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che esibisce una perdita secca del 6,08% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di WIIT
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di WIIT
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,16 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)