Olidata approva incorporazione Sferanet

Olidata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diil progetto diin Olidata.è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di, di cui Olidata già possiede ad oggi il 51% del capitale sociale.La Fusione - informa una nota - si inserisce nell’ambito di un ampiodiretto a: razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata; ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, con conseguenti economie di costi; nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità della gestione, conseguire un maggior grado di efficienza operativa nonché una migliore organizzazione e governance del Gruppo Olidata.Olidata procederà anche ad undelle attività attualmente svolte da Sferanet e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace, che non avrà impatto sul rapporto di cambio della Fusione e che sarà implementato e completato successivamente alla data di efficacia di tale Operazione.Ilprevede unposseduta da ciascuno dei soci di Sferanet diversi da Olidata. Non si prevedono conguagli in denaro. Sulla base del Rapporto di Cambio e dell’attuale assetto azionario di Olidata, ad esito della Fusione l’azionariato di Olidata risulterebbe composto come segue: Cristiano Rufini 69,7%; Le Fonti Capital Partner S.r.l. 5,2%; mercato 25,1%.