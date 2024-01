Quattro mesi di congedo retribuito al 100% in caso di violenza per un milione lavoratrici: Anief plaude

(Teleborsa) -della scuola, dell’Università e della Ricerca, insegnanti, Ata e impiegati, possono godere di una protezione in più: si tratta dell’estensione del congedo interamente retribuito in caso di violenza subita, che passa da tre a quattro mesi. L’estensione dei giorni di riposo fino a- è stata inserita, grazie alla proposta del sindacato Anief, all’interno del contratto collettivo nazionaleal lavoro fornisce ulteriore supporto alle lavoratrici coinvolte in un percorso di protezione debitamente certificato,per riabilitarsi e ritornare in servizio – spiega la segretaria nazionale Anief, tra le promotrici della proposta approvata – e inoltre la riforma prevede che il trattamento economico per questo periodo di congedo sia equiparato a quello del congedo di maternità. Questoprevede anche laoffrendo così un maggiore equilibrio tra il tempo dedicato alla guarigione e le responsabilità lavorative. Inoltre, la dipendente avrà il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione che il"Quello raggiunto è un risultato che in cui abbiamo sempre creduto. È stato portato al tavolo di contrattazione all’Aran subito dopo il nostro insediamento a seguito della rappresentatività raggiunta con le elezioni, come pure in Parlamento durante le audizioni periodiche e anche in occasione degli incontri tenuti al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La verità è che i diritti delle donne vittime di violenza non possono più essere tenuti in disparte, in attesa di tempi migliori. Il tempo è adesso, soprattutto perché i casi di violenza verso le donne sono purtroppo in aumento e serve accentuare la prevenzione, come pure l’assistenza e la cura”, ha sottolineato