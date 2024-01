Snam, Venier: pronti a entrare in Adriatic LNG, tranquilli su Antitrust per asset Edison

Snam

(Teleborsa) - "Suesiste un accordo fatto con gli attuali soci, per cui in caso di operazione straordinaria avremo l'. Queste due opzioni si accompagnano a una equilibrata ridefinizione del nostro ruolo nella società, dove riteniamo possa esserci un contributo sulla parte tecnica, in quanto siamo gestori di altre quattro strutture di rigassificazione". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella conferenza stampa di presentazione del piano strategico 2023-2027.L'AD si espresso anche sull'altro tema caldo in quanto a M&A, ovvero su, la divisione messa in vendita dal gruppo controllato da EDF. "Sul possibile temaabbiamo fatto fare delle analisi preliminari, che ci hannoda questo di vista", ha detto."Si tratta di infrastrutture regolate con tariffe decise dal regolatore, e gestite secondo le sue diposizioni - ha spiegato - Di queste attività poi, e se mai ci fosse stato un tema si sarebbe posto certamente prima".