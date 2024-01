Gentili Mosconi, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-6%, con il taglio delle stime di utile mitigato dal calo dei tassi negli ultimi mesi e dalla buona gestione del circolante) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "".Coerentemente con il, gli analisti pensano che anche Gentili Mosconi abbia visto un peggioramento del business negli ultimi mesi dello scorso anno, che li ha portati a tagliare le stime per il FY23 (risultati attesi per fine marzo).Il broker ha tagliato anche ledi fatturatodel 11% (crescita +4% vs. prec. +8%, oltre alla minore base di partenza 2023), con impatto simile su EBITDA/utile netto (-11/12%), dove il deleverage operativo è mitigato da ipotesi di crescita più contenuta dei costi del personale (la società ha già concentrato nel 2023 le nuove assunzioni previste)."Su queste stime più caute, GM tratta a 4.3x EV/EBITDA 2024, <7x P/E ex-cash 2024 e 8% FCF yield ex-cash 2024,per una società con solidi fondamentali, drivers specifici che possono mitigare il difficile contesto di mercato (re-shoring della produzione, cross selling tra i clienti nei vari segmenti) e opportunità di M&A (che la società continua proattivamente ad esplorare)", si legge nella ricerca.