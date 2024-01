Scuola, Maeci: firmato decreto per terzo indirizzo studi IIS Galilei Addis Abeba (Etiopia)

(Teleborsa) - Il decreto del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2024, fortemente voluto anche dal Dirigente scolastico Venturella e da tutto il collegio docenti della scuola italiana estero potenzierà l'con l'introduzione dall'as 2024/2025 dell'indirizzo di istruzione tecnica, settore tecnologico: "". Lacon il coordinatoreaveva manifestato all'ambasciata la necessità di realizzare il progetto formativo pensato già nella primavera scorsa e recentemente anche il presente Aniefaveva chiesto un intervento diretto del ministro Valditara, dei sottosegretari Frassinetti e Tripodi.L'obiettivo del giovane sindacato, proprio mentre si svolge il summit con l'unione africana a Roma all'indomani dell'approvazione definitiva del, è di potenziare il sistema di formazione e cultura italiana nel mondo a partire proprio dalle scuole.Il presidente Pacifico per l'occasione d'accordo con il dirigente scolastico dell'ha lanciato una raccolta di libri in lingua italiana da spedire in donazione alla biblioteca della scuola Galilei al fine di promuovere e rendere accessibile la lettura in lingua italiana di opere nella capitale etiope. I libri possono essere spediti alla sede Anief di Roma entro il 31 marzo 2024, via Aurelia 39886, 00165 con oggetto "", affinché in unica spedizione possano essere inviati in Etiopia.L'iniziativa è stata assunta all'interno di quella più generale per lainche ha visto il presidente Pacifico impegnato nei mesi scorsi in continente. Nei prossimi giorni, su delibera del Consiglio nazionale di Anief, infatti, sarà aperto un conto corrente dedicato per raccogliere finanziamenti per la costruzione di un dormitorio, per la costruzione di una scuola cattolica nella diocesi di Moshi in Tanzania, dopo i colloqui con il vescovo Minde del novembre scorso.“Nei prossimi mesi - conclude il coordinatore Anief- si svolgeranno nuove assemblee sindacali di Anief rivolte al personale all'estero dopo il recente successo del seminario informativo sulle nuove procedure di selezione organizzato con Eurosofia”.