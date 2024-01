Confagricoltura a Bruxelles per portare le istanze degli agricoltori nelle sedi competenti

(Teleborsa) - In molti Paesi dell’Unione, tra i quali l’Italia, sono in atto. Il comune denominatore delle rimostranze è la contestazione della– Politica Agricola Comune – e del "Green Deal" applicato all’agricoltura.Anche in questa occasione, Confagricoltura, come si legge nella nota, conferma il proprio impegno per portare le questioni poste nelle sedi competenti, in Europa. La Confederazione, infatti, condivide l’attenzione del Governo nazionale rispetto alle richieste degli agricoltori, ma auspica risposte più incisive ed urgenti da parte dell’Unione.In questo senso, la giunta di Confagricoltura, da poco riunitasi a Palazzo della Valle, ha deciso diper chiedere che le richieste degli agricoltori vengano affrontate con maggiore sollecitudine, a tutela di un settore trainante della nostra economia che subisce le conseguenze economiche di uno scenario internazionale ad alta instabilità.Le iniziative già avviate potrebbero portare ad un primo risultato già nei prossimi giorni, segnala Confagricoltura, con iall’obbligo di destinare aL’impegno di Confagricoltura punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi: assicurare un reddito adeguato ai produttori agricoli; migliorare la sostenibilità ambientale senza tagli produttivi; favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche per far fronte alle sfide del cambiamento climatico, salvaguardare i prodotti italiani ed europei nei confronti di una concorrenza non allineata con le regole dell’Unione per la sicurezza alimentare, la tutela delle risorse naturali e del lavoro, il benessere degli animali.La Confederazione annuncia un’Assemblea Straordinaria a Bruxelles, convocata per ildurante la quale verrà illustrata la visione dell’Associazione sul futuro dell’agricoltura e sulla nuova PAC.