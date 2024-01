FMI, migliorano le stime di crescita globale per il 2024 (+3,1%). Confermato il +0,7% per Italia

(Teleborsa) - Ilha previsto una crescita globale del 3,1% nel 2024 e del 3,2% nel 2025. Leper il 2024 sono superiori di 0,2 punti percentuali rispetto a quelle del(WEO) dell’ottobre 2023 grazie alla resilienza maggiore del previsto negli Stati Uniti e in diversi Paesi – grandi mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo – nonché alin Cina. Le previsioni per il periodo 2024-2025 sono, tuttavia, inferiori alla media storica (2000-2019) del 3,8%, con tassi di riferimento elevati da parte delle banche centrali per combattere l’inflazione, un ritiro del sostegno fiscale in un contesto di debito elevato che grava sull’attività economica e una bassa produttività sottostante. crescita.Il FMI ha rilevato che l’sta diminuendo più rapidamente del previsto nella maggior parte delle regioni, nel contesto della risoluzione dei problemi dal lato dell’offerta e della politica monetaria restrittiva. Si prevede che l’scenderà al 5,8% nel 2024 e al 4,4% nel 2025, con le previsioni per il 2025 riviste al ribasso.Per quel che riguarda l'la crescita è confermata a +0,7% nel 2023 e nel 2024 mentre per il 2025 dovrebbe arrivare all'1,1%.in recessione nel 2023 mentre per il 2024 si prevede solo una piccola ripresa (+0,5%). Meglio, rispettivamente +1% e +1,5% nel 2024 e +1,7% e +2,1% nel 2025. Restano alte le aspettative suglidopo il +2,5% stimato per il 2023: +2,1% nel 2024 per poi rallentare nel 2025 (+1,8%)."Con lae una crescita costante, la probabilità di unè diminuita e i rischi per la crescita globale sono sostanzialmente bilanciati. Sul lato positivo, una disinflazione più rapida potrebbe portare a un ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie. Una politica fiscale più allentata del necessario e di quanto ipotizzato nellepotrebbe implicare una crescita temporaneamente più elevata, ma con il rischio di un aggiustamento più costoso in seguito. Un maggiore slancio alle riforme strutturali potrebbe rafforzare la produttività con", fa notare l'istituzione."Sul lato negativo, nuove impennate dei prezzi delledovute a shock geopolitici – compresi i continui attacchi nel– e interruzioni dell’offerta o un’inflazione sottostante più persistente potrebbero prolungare le condizioni monetarie restrittive. Anche l’aggravarsi delle difficoltà del settore immobiliare ino, altrove, una svolta dirompente verso aumenti fiscali e tagli alla spesa potrebbero causare delusioni sulla crescita", aggiunge."La sfida a breve termine dei politici è quella di gestire con successo la discesa finale dell’inflazione verso il target, calibrando la politica monetaria in risposta alle dinamiche inflazionistiche sottostanti e, laddove le pressioni sui salari e sui prezzi si stanno chiaramente dissipando, adattandosi a un approccio meno restrittivo. Allo stesso tempo, in molti casi, con l’inflazione in calo e le economie in grado di assorbire meglio gli effetti della, una rinnovata attenzione alper ricostruire ladi affrontare shock futuri, aumentare le entrate per nuove priorità di spesa e frenare l’aumento del debito pubblico è necessario.mirate e attentamente sequenziate rafforzerebbero la crescita dellae ladele accelererebbero la convergenza verso livelli di reddito più elevati. È necessario un coordinamento multilaterale più efficiente, tra le altre cose, per la risoluzione del debito, per evitare l’emergenza debitoria e creare spazio per gli investimenti necessari, nonché per mitigare gli effetti del", è la conclusione del Fondo Monetario Internazionale.