Generali, Terzariol: momento stimolante, lavoreremo a nuovo piano

Generali

Allianz

(Teleborsa) - "Sono convinto checon un approccio più centralizzato e una. Questo sarà aiutato anche dall'adozione di nuove tecnologie". Lo ha affermato, CEO della divisione Insurance di, durante l' Investor Day presso la Torre Generali a Milano.Terzariol ha riconosciuto di essere arrivato in un "", "perché". A questo proposito ha detto: "Sappiamo quali sono le regole del gioco e abbiamo le persone e la solidità necessaria" e in più "".Terzariol è, nella posizione di CEO Insurance, ruolo di nuova creazione con responsabilità di tutte le business unit assicurative. Il manager è arrivato da, dove ha ricoperto funzioni apicali per oltre 20 anni, da ultimo quello di Chief Financial Officer.Sulla decisione di cambiare società, ha detto: "Ho lasciato una grande società come Allianz, dove ho speso metà della mia vita. E non puoi lasciare un posto così se non vai in un posto prestigioso e che rappresenta una nuova sfida". Ha descritto come ""."Negli scorsi anni ho visto la trasformazione di Generali, ma non sono qui solo per fare complimenti. Sono, e sono sicuro di portare nuovi punti di vista per affrontare le sfide davanti a noi".Terzariol ha detto di avere: mantenere il focus sulle operazioni e avere la giusta velocità di adozioni di nuovi prodotti, per affrontare un mondo in continua evoluzione; cercare di accrescere la base clienti; aumentare la produttività; ottimizzare la cash conversion.