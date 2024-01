Generali, Trabattoni: con acquisizione Conning siamo asset manager di prim'ordine

Generali

(Teleborsa) - L'"portache contribuiranno ad aumentare la nostra competitività, consente diuno dei mercati chiave nel settore dell'asset management -, consente di avere una partnership a lungo termine con Cathay Life, oltre che di attirare nuovi talenti". Lo ha affermato, CEO della divisione Asset and Wealth Management di, durante l' Investor Day presso la Torre Generali a Milano.Tutto ciò consentirà di "raggiungere unanel mercato dell'asset management, per diventare unasset manager", ha sottolineato.Trabattoni ha spiegato che "nel 2017 è stata annunciata la strategia per creare un global asset manager, che potesse compere per asset di terze parti e migliorare i ricavi del gruppo". In questo senso, "l'acquisizione di Conning è imporrante per Generali e la divisione asset manager,".erano: ampliare l'offerta di investimenti sfruttando gli affiliati; acquisire una base di clienti internazionale; costruire su larga scala accelerando la crescita di terze parti; investire in capacità di distribuzione mirate a mercati di grandi dimensioni. "Per ognuno di questi pillar, Conning darà un contributo e aggiungerà qualità alla piattaforma", ha detto.In particolare - secondo Trabattoni - l'acquisizione di Conning: aggiunge competenze di investimento di alta qualità nel reddito fisso statunitense e dei mercati emergenti, nel credito alternativo e nel settore immobiliare statunitense; migliora significativamente la capacità dia livello globale; aggiunge unae un forte allineamento culturale tra i team; rafforza la presenza globale e rafforza il team di gestione internazionale. Ha però aggiunto che "non ci adageremo sulla nuova posizione di mercato, ma investiremo per aumentare la nostra presenza in mercati chiave"."Grazie a una riorganizzazione interna - ha spiegato -è diventata ladi tutte le entità operative, esclusa la Cina. Possiamo avere una maggiore coordinazione, pur mantenendo il controllo sulla governa e operazioni. Tutte le affiliate aderiscono al quadro di gestione del rischio e di governance degli asset del gruppo". Inoltre, "grazie all'acquisizione, Generali diventerà il decimo asset manager più grande d'Europa per AUM", con gli AUM che sono pari a 639 miliardi di euro su base combinata a fine settembre 2023.In quanto alla value creation derivante dall'acquisizione, Trabattoni ha spiegato che l'operazione: amplia l'offerta di investimenti per servire clienti esterni e interni; consente dipagate ai gestori patrimoniali esterni; sfrutta le capacità di investimento di Conning per migliorare ulteriormente i rendimenti generali; consente a Conning di otteneresfruttando dimensioni e portata maggiori; consente di attuare strategie di investimento di cross-selling verso la base di clienti esistente; permette diin termini di costi e scalare i vantaggi nel tempo. Le sinergie ante imposte sono stimate in 70-80 milioni di euro nel quinto anno.