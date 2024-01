Sarmi (ASSTEL): TLC centrale nello sviluppo e diffusione dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) -è intervenuta oggi in audizione presso la X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati sul tema dell’intelligenza artificiale. "La". È quanto dichiarato dal Presidentedurante l'audizione, evidenziando come questa tecnologia sia destinata ad avereche lavorano nella Filiera delle telecomunicazioni."Le imprese della Filiera – ha dichiarato il Presidente Sarmi – avranno un doppio ruolo. Da un lato saranno le sviluppatrici di tecnologie e piattaforme abilitanti per sistemi basati su AI in molte filiere industriali: diffusione banda larga, reti a bassa latenza, piattaforme cloud, piattaforme Edge computing, IoT, tutti abilitatori dello sviluppo delle soluzioni di Big data, a loro volta essenziali per l’AI. Dall’altro saranno, e già sono, utilizzatrici delle tecnologie di AI per migliorare i propri processi interni al fine di configurare, sviluppare e manutenere reti e sistemi e migliorare l’interazione con i clienti"."La declinazione del quadro descritto - ha continuato il Presidente - dipenderà in gran parte dalin sede europea e dalla sua attuazione a livello nazionale. Qualunque regolamentazione dovrà essere orientata da un approccio basato sul rischio effettivo. In questo senso l’auspicio è che i sistemi di AI utilizzati dagli operatori di comunicazione elettronica per migliorare le prestazioni e la stabilità delle reti non siano considerati alla stregua dei sistemi di AI ad alto rischio"."La valutazione dell’effetto dell’adozione dell’AIanche per ciò che riguarda il lavoro. L’AI sta, infatti, trasformando la Filiera delle telecomunicazioni: i nuovi modelli di organizzazione del lavororichiedono competenze avanzate e orientate all'innovazione. È, quindi, necessario investire in modo significativo in programmi di formazione che trasmettano alle persone le competenze tecniche necessarie per lavorare con l'AI, e le preparino a dialogare con i sistemi avanzati, valorizzandone le capacità", ha concluso Sarmi.