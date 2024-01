Sistema aeroporti, Celotto (Aeroporti 2030): "Confronto importante per sviluppo sostenibile"

(Teleborsa) - "Stasera l'Ambasciata italiana è unperché mettiamo, il sistema belga e il sistema italiano, nel quadro dello sviluppo europeo". E' il commento di, Presidente di, in occasione di un incontro presso l'Ambasciata italiana a Bruxelles sul futuro del sistema aeroportuale."Il modello degli aeroporti è in, in grande sinergia, ma deve essere uno". ha sottolineato il manager, aggiungendo che "far parlare fra loro i territori, può consentire un miglior modello aeroportuale. Ed è quello che noi vogliamo fare qui, per mettere a confronto i diversi territori in un modello di sviluppo sostenibile".