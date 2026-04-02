Reply, accordo strategico con AWS per accelerare cloud e intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Reply , gruppo specializzato in soluzioni digitali e AI quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services per accelerare la trasformazione cloud e l'adozione dell'intelligenza artificiale nei principali settori a livello globale.



Al centro dell'accordo vi è l'abilitazione di soluzioni di AI generativa attraverso quattro società specializzate del gruppo (Comsysto Reply, Data Reply, Sense Reply e Storm Reply) che supportano le organizzazioni nell'integrare la GenAI nei processi aziendali, dall'automazione tramite agentic AI allo sviluppo di modelli verticali e framework di governance conformi all'EU AI Act. L'accordo copre anche la modernizzazione dei sistemi legacy verso architetture cloud-native, la cybersecurity con modelli Zero Trust conformi a DORA, NIS2 e GDPR, e la gestione di contesti regolamentati tramite AWS European Sovereign Cloud.



Tra i progetti realizzati, Reply cita DevBot per Audi, sistema multi-agent che automatizza le cloud operation, soluzioni AI-driven per BMW e la riprogettazione della passenger experience degli Aeroporti di Roma tramite agentic AI.



Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: "Questo accordo consolida una relazione di lungo periodo e ci permette di ampliare l'adozione della Generative AI e delle tecnologie cloud in diversi settori e aree geografiche."







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