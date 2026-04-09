Sicily by Car aggiunge "Europe" al proprio brand e apre nuova sede a Valencia

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato l'inizio dell'operatività, a partire da domani 10 aprile, del nuovo ufficio di noleggio presso l'aeroporto Manises di Valencia, ottavo scalo spagnolo per volumi di traffico.



La sede operativa valenciana, strategicamente situata nell'area arrivi del terminal, all'interno della frequentatissima zona dedicata al rent-a-car, dispone di una flotta di circa 400 vetture. Il mix di brand e tipologie è stato concepito per venire incontro alle diverse esigenze di mobilità della clientela e comprende veicoli ibridi e plug-in che rispettano le più basse emissioni del mercato, nonché vetture da 7 e 9 posti.



La nuova apertura si inserisce nel piano di sviluppo nella penisola iberica, che ha già portato all'avvio degli uffici di Alicante, Palma di Maiorca, Ibiza, Lisbona (aeroporto e downtown) e Porto, replicando il modello di business italiano fondato su una presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.



"Stiamo focalizzando il nostro sviluppo sulla penisola iberica quale significativo driver di crescita aziendale, in ragione dell'elevato traffico turistico della regione - ha commentato l'AD Tommaso Dragotto - A tal fine, destineremo prevalentemente il finanziamento di 30 milioni di euro, recentemente ottenuto da Intesa Sanpaolo e CDP, al proseguimento dell'espansione in quest'area. In coerenza con i progetti di crescita internazionale, abbiamo deciso per il nostro rebranding in Sicily by Car Europe, a testimonianza della nostra volontà di posizionarci quale importante player nel settore dell'autonoleggio su scala europea".

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