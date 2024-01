Borsa, Palingeo presenta domanda pre-ammissione su EGM

(Teleborsa) -, per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo, comunica di aver presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant(EGM) gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, e l’avvio del bookbuilding., assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azione Ordinaria posseduta, ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio dell’opzione di over allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Palingeo sull'Euronext Growth Milan; a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell’Assemblea di Palingeo.Il rapporto di conversione dei warrant è definito in ragione di 1 nuova azione ogni 4 warrant posseduti.L’intervallo diall’interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 5,00-7,00 euro per azione ordinaria.La società segnala, inoltre, che nel capitale sociale sono presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione ordinaria) non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di F.L.S. Holding (società riconducibile a Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere delegato e Consigliere delegato della Società, gli “Azionisti Esistenti”).Gli Azionisti Esistenti assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti dell’Euronext Growth Advisor, a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle Azioni possedute alla data dell’Accordo di Lock-up. Il Lock-up è altresì esteso di pari durata anche a Sergio Lippi ed ai soci fondatori Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi.: "Palingeo opera da oltre vent’anni in un mercato – quello dell’edilizia specializzata con focus nelle opere pubbliche – in forte espansione.grazie all’effetto propulsivo degli interventi previsti dal PNRR e dal Decreto cd. Sbloccacantieri, nonché degli interventi collegati al Giubileo 2025, alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026 e ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La capacità dimostrata nell’ambito delle commesse realizzate nel corso degli anni, la qualità del servizio offerto, nonché l’indice di ritorno della clientela, in termini di continuità del rapporto, dimostrano, fattualmente, la qualità e l’accuratezza dell’attività prestata".