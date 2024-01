Italia Independent

(Teleborsa) - FTSE Russell ha comunicatodi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel campo dell'occhialeria e dei prodotti lifestyle, dale dal FTSE Italia PIR PMI All Index con efficacia dal 2 febbraio 2024.La decisione arriva in seguito all' annuncio di scioglimento e liquidazione della società e della sospensione a tempo indeterminato dallenegoziazioni.