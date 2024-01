Wall Street cauta. Sale l'attesa per la Fed

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street, complice anche il dato sulche ha rivelato un calo degli occupati , nel settore privato, nel mese di gennaio, superiore al previsto.Sale, intanto, l'attesa per le decisioni della, con gGli investitori che sperano che la Banca centrale americana accenni ad un taglio dei tassi a breve. Nel frattempo, volge al termine la stagione delleche questa settimana vede protagoniste le. Hanno già alzato il velo sui i conti i colossiche hanno archiviato gli ultimi tre mesi con numeri migliori delle attese.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,24%, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.907 punti. Negativo il(-0,88%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,43%).