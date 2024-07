Wall Street positiva trainata ancora dalla tecnologia

Dow Jones

(Teleborsa) -, dove ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 39.170 punti (+0,13%), mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.475 punti (+0,27%). Leggermente positivo il(+0,66%); sulla stessa linea, sale l'(+0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,30%) e(+0,73%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,55%),(-1,10%) e(-0,69%).La settimana ha un giorno in meno di contrattazioni per la(giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti). L'ottava avrà il suo culmine nella giornata di venerdì, quando sarà diffuso il rapporto sull'occupazione.Tra i(+3,31%),(+2,91%),(+2,59%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%.Al top tra i, si posizionano(+6,05%),(+5,42%),(+3,35%) e(+2,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,57%.Crolla, con una flessione del 4,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,76%.scende del 2,79%.