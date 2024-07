Positivo il Mercato americano in attesa di nuove trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,32%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,08% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 5.564 punti. In netto miglioramento il(+1,54%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,07%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,96%),(+1,21%) e(+1,07%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,72%.Martedìdiffondono i conti prima della campanella, mentre i giganti della tecnologiapubblicano i risultati dopo la chiusura.Tra i(+1,73%),(+1,56%),(+1,55%) e(+1,48%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,32%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,18%),(+3,86%),(+3,69%) e(+3,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,30%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 13,46%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,99 Mln unità; preced. 4,11 Mln unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,5 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -11,3%).