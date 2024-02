Fitch: volumi di merci dei porti EMEA vengono ridistribuiti dopo crisi Mar Rosso

(Teleborsa) - Lae le rotte alternative intorno all'Africa a seguito degli attacchi alle navi commerciali hanno portato alladai porti dell'area colpita ai terminal negli Emirati Arabi Uniti e in Africa. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, spiegando che glirispetto agli operatori regionali mono-asset, che potrebbero subire perdite di volume a causa della riduzione dei servizi provocata delle interruzioni.Le deviazioni e la diminuzione della capacità di trasporto marittimo tra l'Europa e l'Estremo Oriente stanno portando a perdite di volumi per i porti sulla costa del Mar Rosso e vicino al Canale di Suez, e creando congestioni nei terminal lungo le rotte alternative. Particolarmente, mentre le spedizioni origin and destination (O&D) sono più stabili."L'entità delle interruzioni delle spedizioni è, quando le congestioni portuali erano diffuse a livello globale, mentre la domanda di merci era molto elevata - si legge nel rapporto - Riteniamo che le, poiché l'importanza della rotta commerciale del Mar Rosso è riconosciuta a livello globale e una coalizione guidata dagli Stati Uniti sta cercando di stabilire un transito sicuro per le navi commerciali nell'area. Tuttavia, un periodo di interruzioni prolungate, che non è il nostro caso di base, potrebbe portare a maggiori pressioni sulla catena di approvvigionamento e a conseguenze operative più gravi. Ciò potrebbe richiedere aggiustamenti da parte degli operatori portuali, compresi cambiamenti nelle spese in conto capitale, a seconda della posizione".