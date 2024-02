Peloton, free cash flow rimarrà negativo anche in questo esercizio

Peloton

(Teleborsa) -, società statunitense quotata al Nasdaq e attiva nel mondo del fitness, ha registratopari a 743,6 milioni di dollari neldell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 dicembre 2023), di cui 319,1 milioni del segmento Connected Fitness e 424,5 milioni di dollari di ricavi da abbonamenti. Si tratta di un dato superiore alle aspettative degli analisti di 733,5 milioni di dollari, secondo i dati LSEG. La perdita netta è stata di 54 centesimi per azione, rispetto alle stime di una perdita di 53 centesimi. Laè stata di 194,9 milioni di dollari, in miglioramento del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima."Mentre la crescita dei ricavi è stata una sfida negli ultimi due anni e di nuovo nel secondo trimestre (-6% a/a), l'utile lordo (+27% a/a) ha registrato una crescita significativa", ha affermato ilin una lettera agli investitori."Ora ci aspettiamo che l'azienda generi unpositivo nel quarto trimestre (rispetto a -74 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023) ma non riesca a raggiungere il nostro obiettivo per l'intero anno", ha aggiunto.