Altroconsumo, Vodafone è la miglior rete mobile in Italia

(Teleborsa) -è il miglior operatore diincon ottimi risultati sia per il 4G che per il 5G. È quanto emerge dal nuovo Osservatorio hi-tech di Altroconsumo, un monitoraggio frutto di test effettuati durante tutto il 2023 sulle reti mobili attraverso gli utenti di CheBanda, la social app gratuita di Altroconsumo. Vodafone raggiunge quota 58.649 punti, un punteggio che testimonia l'esperienza di utilizzo concreta degli utenti e che combina la velocità di download e di upload alla qualità del servizio. Distaccati dal primo posto di Vodafone in seconda e terza posizione ci sono(38.651 punti) e(36.299).Vodafone ha la rete più veloce con una velocità media di download di 63,1 Mbps per download in 4G e 183,0 Mbps in 5G. L'indagine di Altroconsumo sulla performance degli operatori diè stata condotta grazie agli oltre 16.300 utenti dell'app CheBanda che consente di misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore. Il contributo dei consumatori ha permesso di valutare una serie di parametri come la velocità di download e upload, la qualità della navigazione nel suo insieme, la qualità di video in. Fra le novità di questa rilevazione, la tecnologia 5G che è stata integrata nella valutazione complessiva della miglior esperienza di connessione mobile.