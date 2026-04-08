M&A, in Italia primo trimestre 2026 ai massimi storici: 70,3 miliardi di dollari, record dal 1980

(Teleborsa) - Il mercato delle fusioni e acquisizioni con coinvolgimento italiano ha registrato nel primo trimestre 2026 volumi senza precedenti, secondo i dati LSEG. Il controvalore complessivo ha raggiunto 70,3 miliardi di dollari, in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo del 2025 e il livello più alto mai registrato per un primo trimestre dal 1980, anno di inizio delle rilevazioni. Il numero di operazioni annunciate è salito a 454 (+3% annuo).



Le operazioni con target italiano si attestano a 37 miliardi di dollari (+32%), il miglior primo trimestre dal 2003. L'M&A domestico cresce del 14% a 28,7 miliardi, mentre le acquisizioni da parte di acquirenti esteri balzano del 192% a 8,3 miliardi. Il settore delle telecomunicazioni domina per valore, con il 66% del totale, trainato dalla proposta di acquisizione di Telecom Italia da parte di Poste Italiane per 24,3 miliardi di dollari. Il settore industriale guida invece per numero di operazioni.



Sul fronte dell'M&A outbound (operazioni con acquirente italiano all'estero) il valore raggiunge 32,8 miliardi di dollari, più del triplo rispetto al primo trimestre 2025 e il livello più alto in otto anni, sostenuto principalmente dall'offerta di UniCredit su Commerzbank per 27,8 miliardi di dollari.



Nella classifica dei consulenti finanziari per valore complessivo delle operazioni con coinvolgimento italiano, Goldman Sachs si posiziona al primo posto, seguita da UBS e JPMorgan.



(Foto: © macgyverhh/123RF)

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