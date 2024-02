BCE, Nagel: troppo presto per tagliare i tassi d'interesse

(Teleborsa) - "Al momento sembra che. Ma come in medicina, anche nella politica monetaria è importante tenere d'occhio il paziente. Non dobbiamo ridurre la dose troppo presto mettendo a repentaglio i risultati ottenuti. Questa è una sfida. A mio avviso la prospettiva dei prezzi non è ancora abbastanza chiara: per questo motivo". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Frankfurter Allgemeine Zeitung.A proposito delle aspettative del mercato, Nagel ha detto che Francoforte vuole "evitare una situazione in cui le condizioni di finanziamento sul mercato diventano troppo flessibili e quindi non riescono più a frenare sufficientemente l'inflazione. Anche le"."Ma ogni tanto noi banchieri centrali dovremmo dare un segnale ai player - ha aggiunto - Non mi importa se i partecipanti al mercato hanno ragione o meno con le loro scommesse:. Ma se le condizioni di finanziamento non corrispondono alle prospettive di inflazione, il mantenimento della stabilità dei prezzi diventa più difficile. E questo è il nostro lavoro".