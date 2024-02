M&A, ottimo inizio d'anno grazie a operazioni in America e nel settore tech

Ansys

(Teleborsa) - Gli(fusioni e acquisizioni) registrati a livello globale durante il mese di2024 hanno avuto un valore complessivo di 227 miliardi di dollari, il 25% in meno rispetto al valore registrato durante il mese precedente ma un aumento del 56% rispetto a gennaio 2023, secondo un report di LSEG Deals Intelligence.Il 78% delle attività riguardava un obiettivo nelle, la quota più alta in oltre due decenni. Le fusioni e acquisizioni nelle Americhe hanno totalizzato 177,2 miliardi di dollari nel gennaio 2024, un aumento del 129% rispetto allo scorso anno e un totale di gennaio superato solo una volta nei 4 anni precedenti. Le fusioni e acquisizionisono diminuite del 10% a 18,2 miliardi di dollari, mentre le operazioni nell'areasono diminuite del 39% a 25,4 miliardi di dollari.Nel gennaio 2024 laè stato il settore leader, con operazioni per un totale di 70 miliardi di dollari, pari al 29% del totale delle fusioni e acquisizioni globali. Con accordi che includono l'offerta da 32,6 miliardi di dollari di Synopsis per la società di softwaree l'offerta da 13,8 miliardi di dollari diper, le fusioni e acquisizioni tecnologiche hanno raggiunto il livello mensile più alto da maggio 2022.Ad eccezione dei settori industriale, dei materiali e dei beni di consumo di base, tutti ihanno registrato un aumento del valore delle fusioni e acquisizioni rispetto a gennaio dello scorso anno., ciascuno del valore di 5 miliardi di dollari o più, sono stati registrati nel gennaio 2024, un numero superiore a qualsiasi conteggio mensile da maggio 2022 e il miglior inizio annuale dal 2018.Le transazioni di M&A garantite dahanno totalizzato 48 miliardi di dollari a gennaio 2024, un aumento del 62% rispetto allo scorso anno in questo periodo e un totale mensile superato solo una volta negli ultimi 6 mesi.Per quanto riguarda ipiù attivi nel mese, al primo posto c'ècon deal dal valore di 62,5 miliardi di dollari (e 12 operazioni), seguita dacon 58,9 miliardi di dollari (e 19 operazioni) e Qatalyst Partners con 46,4 miliardi di dollari (e 2 operazioni). A seguire,