BdM Banca torna all'utile nel 2023. Carrus: "dati dimostrano che ripresa è iniziata"

(Teleborsa) - L’esercizio 2023 di, (ex Popolare di Bari), oggi parte del Gruppo Mediocredito Centrale, si chiude con un utile netto di 9,87 milioni di euro (5,62 milioni di euro ante imposte), in forte controtendenza rispetto alla perdita di 45,34 milioni di euro dell’esercizio precedente, pur registrando ancora 10,2 milioni di euro di ulteriori accantonamenti netti a Fondi rischi e oneri connessi in gran parte alla legacy della precedente gestione.Crescita del(+34,0%), pari a 197,21 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (147,13 milioni di euro a fine esercizio precedente), anche grazie ai maggiori impieghi netti verso la clientela per circa 263 milioni di euro.+20,3% rispetto al 31 dicembre 2022: 300,30 milioni di euro (249,58 milioni di euro al 31 dicembre 2022).(Spese amministrative/Margine di intermediazione) dall’85,8% del 31 dicembre 2022 al 79,2% del 31 dicembre 2023.Gli, pari a 5.570,4 milioni di euro, crescono del 5% rispetto al 31 dicembre 2022 (5.307 milioni di euro) grazie alla contribuzione delle nuove erogazioni di finanziamento a medio lungo termine a famiglie e piccole/medie imprese (+36% pari a circa 629 milioni di euro di erogazioni rispetto ai 463 milioni di euro del 31 dicembre 2022).+8,9%: Raccolta diretta +9,1% pari a 6.976,07 milioni di euro rispetto ai 6.393 milioni del 31 dicembre 2022, Raccolta indire a +8,6% pari a 3.988,3 milioni di euro rispetto ai 3.673,6 milioni del 31 dicembre 2022.ratio lordo e netto, pari, rispettivamente, al 9,0% (9,9% a fine 2022) e al 4,6% (5,2% a fine 2022), e dell’incidenza dei crediti verso clientela in Stage 2 che passa dal 12,9% di fine 2022 al 10,1% al 31 dicembre 2023.con LCR al 173,8% (157,3% al 31 dicembre 2022) ed NSFR maggiore di 100%.Crescita dei coefficienti di: CET1/Tier1 ratio al 10,96% (rispetto al 9,65% fully phased al 31 dicembre 2022) e Total Capital ratio al 12,77% (rispetto al 9,90% fully phased al 31 dicembre 2022) che recepiscono il computo dell’utile netto di esercizio nel capitale primario di classe 1 ( CET1 ).A seguito della modifica della denominazione in BdM Banca e in linea con l’obiettivo di cambiamento e rilancio, sono sta presenta i nuovi loghi di BdM Banca e del Gruppo Mediocredito Centrale.ha dichiarato: “I dati mostrano, senza dubbio, che. Siamo molto soddisfatti. Questi numeri sono il risultato di un grande lavoro di squadra, che ha visto l’impegno e la collaborazione di tutti: dal Management ai dipendenti di BdM e della Capogruppo e di tutti quelli che hanno creduto in questa Banca e nella sua rinascita".