Cy4Gate, Equita abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 10,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato un fatturato preliminare FY23 pari a circa 65 milioni di euro (vs. 80 milioni di euro attesi).Questo risultato è stato influenzato: da unoda 13 milioni di euro (Cyber Intelligence estero), aggiudicato a metà dicembre ma le cui condizioni sospensive si sono soddisfatte solo a gennaio; dalnell'importante 4Q23, anche a causa delle accese conflittualità in alcune aree geografiche.In attesa dei risultati definitivi (previsti per il 14 marzo), il: per il 2023, riduce il fatturato da 80 a 65 milioni di euro, con un Adj. EBITDA a 11 milioni di euro rispetto ai precedenti 24 milioni di euro, e una NFP da -1mn a -11 milioni di euro; per il, riduce il fatturato da 92 a 89 milioni di euro (-3%), con un Adj. EBITDA a 29 da 31 milioni di euro (-6%), e una NFP da 1mn a -10 milioni di euro."I risultati sono più deboli delle attese, con l'azienda ancora notevolmente influenzata dall'esecuzione o meno di importanti ordini nell'ultima parte dell'anno - si legge nella nota - Riteniamo, tuttavia, che il management abbia le leve necessarie per migliorare i risultati operativi nel 2024 e oltre, ma sarà".