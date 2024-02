Directa, partnership con Vanguard su ETF. Primo accordo del genere in Italia

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, e Vanguard, una delle più grandi società di gestione al mondo, hanno siglato unaper mettere, come l'azionario globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF e la gamma di ETF multi asset LifeStrategy, che potranno essere acquistati a commissioni zero."Directa ha datodi stipulare un accordo di questo genere (per primi in Italia) con l'iconico leader degli ETF - ha commentato, presidente di Directa SIM - È un incontro naturale fra due innovatori, ognuno nel suo ambito, che continuano a migliorare l'offerta per i propri clienti. I prodotti LifeStrategy sono una componente molto semplice da utilizzare per gli investitori autonomi che non hanno tempo o voglia di approfondire tutte le dinamiche dei mercati finanziari".La proposta è relativa a ordini di acquisto per un controvalore minimo di 2.500 euro e riguarda tutti gli ETF Vanguard, si legge in una nota."Siamo lieti di aver dato il via con Directa alla- ha dichiarato, Head of Intermediary Retail and Strategic Accounts di Vanguard - Questo accordo testimonia l'impegno di Vanguard nel contribuire positivamente al processo di democratizzazione degli investimenti, principalmente attraverso l'offerta di prodotti passivi a basso costo accessibili a tutti gli investitori da utilizzare come building block nell’ambito di portafogli di investimento di lungo periodo".