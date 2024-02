Fed, Powell segnala "pericolo" di agire troppo presto sui tassi

(Teleborsa) - "L'inflazione è scesa notevolmente nell'ultimo anno, e in modo piuttosto netto negli ultimi sei mesi. Stiamo facendo buoni progressi. Ile siamo molto impegnati a garantire il ripristino completo della stabilità dei prezzi a beneficio della collettività". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve, in un'intervista al programma 60 Minutes della CBS."La crescita procede a un ritmo sostenuto - ha spiegato - Il mercato del lavoro è forte: disoccupazione al 3,7%. E l'inflazione sta scendendo. Con un'economia così forte, riteniamo di poterdi interesse".Secondo Powell, "ilè che il lavoro non è ancora finito e che i dati davvero positivi che abbiamo avuto negli ultimi sei mesi in qualche modo si rivelano non essere un vero indicatore della direzione dell'inflazione. Non pensiamo che sia così. Ma la cosa più prudente da fare è concedersi un po' di tempo e vedere che i dati continuino a confermare che l'inflazione sta scendendo al 2% in modo sostenibile".Powell ha affermato che non è probabile che il Federal Open Market Committee "raggiunga quel livello di fiducia" sull'andamento dell'inflazione entro la, ripetendo quanto detto durante la conferenza stampa che ha seguito la riunione del FOMC di mercoledì scorso."Quindi, direi che questo non è il caso più probabile o di base - ha spiegato - Tuttavia, tutti i nostri partecipanti, tranne un paio, credono che sarebbe opportuno iniziare a ridimensionare la posizione restrittiva tagliando i tassi quest'anno. E quindi, è certamente il caso base che lo faremo., dato il contesto generale".