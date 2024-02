BIT 2024 in chiusura: turismo in ripresa si conferma eccellenza italiana

(Teleborsa) - Torna con tante aspettative la, in programma alla Fiera di Miano Rho dal 4 al 6 febbraio 2024. Una kermesse preceduta da: secondo i dati diil settore fa fatto registrare unrispetto al 2022, con 445,3 milioni di presenze."Abbiamo alla BIT 1.100 espositori da tutto il mondo, in arrivo da più di 66 Paesi. - ha spiegato, Direttore di- Abbiamo poi centinaia di buyer, che fanno parte di un programma di incoming che organizziamo come Borsa Internazionale del Turismo, che vengono qui per fissare appuntamenti con i nostri espositori"."La BIT ha due anime: da una parte l'offerta turistica nazionale e dall'altra un'offerta estera molto significativa. Per quanto riguarda l'Italia, fra i trend c'è una, dei borghi meno conosciuti, e soprattutto l'outdoor, il contatto con la natura e con i luoghi aperti e la riscoperta dei percorsi gastronomici e dei cammini"."Per quanto riguarda l'estero, una delle novità di quest'anno è la, quindi la richiesta di destinazioni come Cina, Giappone ed anche paesi africani"."Fra le tendenze emerse dagli operatori c'è, innanzitutto, laper soddisfare la richiesta del cliente di viaggi su misura, e l'offerta di viaggi che seguano le passioni, ad esempio per andare a vedere la propria squadra del cuore o la pop star preferita- L'altra tendenza emersa è la, quindi la richiesta di un viaggio più consapevole e che rispetti i luoghi che si vanno a visitare".Quella che emerge dalla BIT èe che si è definitivamente lasciata alle spalle la pandemia. "Quest'anno abbiamo visto anche numeri significativi sul turismo cinese, ma anche quello coreano e, in generale, il Sudest asiatico è tornato in Italia. Gli americani rimangono la prima destinazione per l'extra europeo, mentre la Germania si consolida come un mercato che adora l'Italia. Il turismo italiano finalmente ha recuperato il 2019 e in certi momenti dell'anno ha fatto anche meglio, quindi gode di ottima salute", ha spiegato, Presidente e Amministratore delegato diNata per consentire agli operatori turistici di incontrare, negli anni la BIT è anche diventata un’occasione per fare il punto sull’, dai trend di mercato all’impegno delle istituzioni, dalle nuove tecnologie alla salvaguardia dell’ambiente."Quello che oggi può fare l'Intelligenza artificiale - spiega, Fondatore di Roma Future Week - è generare ambienti 3D, cosa che prima risultava molto complessa, mentre oggi si può fare una fotografia di una località estiva in un momento invernale e viceversa per creare scenari alternativi. La pubblicità ed il marketing possono avvantaggiarsi moltissimo dell'inteligenza artificiale e questo più avvantaggiare anche piccole e piccolissime strutture che non possono permettersi dei professionisti.Anche in questo caso quindiè una delle parole chiave nel dibattito, ma gli operatori sono sempre più interessati al metaverso ed alle esperienze immersive.