CNH, premio di risultato tra 1.130 e 2.070 euro per dipendenti in Italia

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha comunicato che iriceveranno, con la busta paga di febbraio, uncon importi lordi medi compresi. L'annuncio è arrivato nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali.La società spiega che i valori sono commisurati alle performance realizzate danel corso del 2023, calcolate sulla base di indicatori finalizzati a valorizzare il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di competitività e redditività dell'azienda."A seguito dei risultati raggiunti in termini di produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto negli stabilimenti, e di un parametro sulla sicurezza sul lavoro, i dipendenti dei, incluso il personale non legato ai processi produttivi, riceveranno con la busta paga di febbraio un premio, con importi lordi medi compresi tra 1.130 e 2.070 euro", si legge in una nota.