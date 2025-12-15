OPS eCom diversifica nel settore logistico con l'acquisizione di SCL e KCT

(Teleborsa) - Il CdA
di OPS eCom
(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha approvato le acquisizioni totalitarie di SCL e KCT
. Le operazioni permettono la nascita del brand Ops Logistics & Transport, consolidando il posizionamento di provider di servizi a supporto dell'e-commerce. L'acquisizione delle due società determinerà un incremento annuale del fatturato di Ops eCom di circa 18 milioni di euro.
Le due società acquisite hanno caratteristiche complementari che consentiranno a Ops Logistics & Transport di coprire efficacemente la domanda di mercato
, si legge in una nota. SCL
, specializzata nel trasporto espresso su gomma, può contare su hub posizionati in snodi chiave del Nord-Ovest (San Mauro Torinese, Alessandria, Savona e Genova. SCL porta in dote una flotta di 130 mezzi e 130 dipendenti. KTC
, specializzata nel segmento del trasporto refrigerato, con base logistica a Novara, permetterà a Ops eCom l'ingresso nel segmento ad alto valore aggiunto del trasporto espresso refrigerato; la struttura conta venti dipendenti e una flotta di venti mezzi attrezzati per la catena del freddo.
I contratti sottoscritti per le due società prevedono "condizioni di pagamento vantaggiose
per Ops eCom che, grazie al pagamento del prezzo di acquisizione dilazionato in dodici mesi, potrà preservare un adeguato livello di liquidità", viene sottolineato. Il corrispettivo per SCL è di 330 mila euro, quello per KCT non è noto.
"Oltre a mezzi, strutture e giro d'affari, le acquisizioni di SCL e KCT porteranno a Ops eCom competenze strategiche, per esempio, nel trasporto refrigerato e una presenza territoriale capillare - ha detto l'AD Ciro Di Meglio
- Questo renderà a Ops Logistics & Transport un attore competitivo nel proprio segmento
e una componente decisiva per lo sviluppo di Ops eCom".