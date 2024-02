Inwit, CDP Climate Change migliora lo score ad "A-"

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, è stata, che porta lo, al livello Leadership. Il principale tower operator italiano è tra le oltre 23.000 aziende che hanno rendicontato il proprio impegno in termini di governance, impatti, rischi e opportunità legati al cambiamento climatico.I principali punti di forza che hanno portato al miglioramento dello score - si legge in una nota - sono unadegli aspetti climatici e lanelle strategie di business. Significativi i progressi raggiunti dall'azienda nelle aree "value chain engagement" e nella rendicontazione delle emissioni Scope 1&2 e Scope 3."Questo upgrade ci rende orgogliosi e ci stimola a fare sempre di più nella lotta al cambiamento climatico – ha dichiarato, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit - Aver raggiunto il livello Leadership nel CDP Climate Change rappresenta un tassello importante nel nostro percorso e consolida la validità della nostra strategia climatica verso il Net Zero".