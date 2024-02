RedFish acquista 15% di Polieco per 30 milioni di euro, farà AuCap

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - Il CdA di(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la sottoscrizione dell'accordo di investimento pernel capitale sociale di, leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio.L'operazione - si legge in una nota - rientra negli obiettivi di sviluppo indicati dalla società in relazione all'alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ovvero l'acquisizione di nuove partecipate in settori caratterizzati da positive prospettive di crescita in ottica di sviluppo, creazione di valore e di un sempre migliore bilanciamento dei rischi industriali."RedFish punta a essere una holding lungimirante e capace di cogliere il potenziale di aziende con importanti margini di crescita - ha commentato l'- Siamo soddisfatti di aversottoscritto un accordo con un player tale da rappresentare già un riferimento internazionale nel proprio settore. Polieco conta su solide basi e un'ottima dose di innovazione, l'ingrediente fondamentale per farsi strada nel panorama attuale, all'insegna del cambiamento e della sostenibilità, in considerazione della forte attenzione dell'azienda alle politiche ESG".Il Gruppo Polieco ha chiuso il 2022 con unpari a 195 milioni di euro, undi 28 milioni di euro, una(indebitamento netto) di 22 milioni di euro e un totale dell'attivo pari a 172 milioni di euro.L'accordo convenuto tra RFLTC e TP Holding S.r.l. (attualmente titolare del 100% del capitale sociale della target) prevede che RFLTC possa acquistare unadel capitale sociale di Polieco per un corrispettivo complessivamente pari adi euro.Le modalità sono: ildel capitale sociale della target verrà acquisito mediante sottoscrizione di un aumento di capitale da deliberare da parte di Polieco entro l'8 marzo 2024 per un prezzo di sottoscrizione pari a 20 milioni di euro; ildel capitale sociale della target verrà trasferito a RFLTC qualora quest'ultima eserciti l'opzione di acquisto, prevista dal predetto accordo di investimento, entro il 30 giugno 2024 per un corrispettivo pari a 10 milioni di euro.L'operazione sarà finanziata in parte mediante utilizzo di, attualmente disponibili (che alla data del 31 dicembre 2023 ammontavano a 7,9 milioni di euro) e per la restante parte attraverso nuove risorse da reperirsi attraverso operazioni di aumento di capitale e mediante indebitamento verso soci e verso terzi.In particolare, RFLTC prevede di raccogliere circa 6 milioni tramite la promozione di un, con esclusione del diritto di opzione, oltre a 7 milioni mediante indebitamento della stessa verso un ente finanziatore, intervenendo, pertanto, nella dotazione finanziaria del veicolo societario con un ammontare massimo di 16,5 milioni. A queste somme si aggiungeranno gli interventi diretti dei terzi al fine di capitalizzare ulteriormente il veicolo societario che deterrà le azioni di Polieco.