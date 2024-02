Fed, Kugler: "ottimista" sul fatto che l'inflazione continuerà a diminuire

(Teleborsa) - ", ma osserverò attentamente i dati economici per verificare la continuazione di questi progressi. Questo approccio è la strada più sicura per raggiungere e mantenere entrambi gli obiettivi economici del FOMC e per promuovere un'economia che avvantaggi tutti in America". Lo ha affermato, membro del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System, ad un evento del Brookings Institution a Washington DC.Kugler ha sottolineato che "", in quanto "la spesa dei consumatori è stata sorprendentemente forte lo scorso anno", il PIL "è cresciuto a un tasso di quasi il 5% nel terzo trimestre, guidato dai consumi" e "anche se la crescita della spesa e della produzione ha registrato una certa moderazione nel quarto trimestre, i consumi hanno contribuito per quasi 2 punti percentuali alla crescita del PIL del quarto trimestre"."Quindi i, e ciò potrebbe rallentare i progressi sull'inflazione - ha spiegato - Anche il rapporto sull'occupazione della scorsa settimana è stato sorprendentemente forte nel contesto di una più ampia tendenza al raffreddamento. È importante che l'offerta e la domanda sia nei mercati dei prodotti che in quelli del lavoro continuino a raggiungere un migliore equilibrio"."Sto inoltre prestando molta attenzione ai- ha detto Kugler - La guerra in corso della Russia contro l'Ucraina e l'ampliamento del conflitto in Medio Oriente potrebbero contribuire all'aumento dei prezzi delle materie prime e a perturbare il commercio globale, spingendo a sua volta verso l'alto l'inflazione dei beni negli Stati Uniti".