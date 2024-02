Intred, fatturato 2023 sale a 50,1 milioni di euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 50,1 milioni di euro, in crescita del 10,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite dipari a 30,4 milioni in aumento del 16,1% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. I, core business dell'azienda, che rappresentano circa l'85,2% del fatturato, sono pari a 42,6 milioni con una crescita dell'8,7%."Il 2023 si chiude con unadel fatturato, grazie soprattutto allo sforzo che la società ha dedicato allo sviluppo della rete in fibra ottica su tutta la regione Lombardia e all'attivazione delle utenze FTTH, con un focus particolare sui Bandi Scuole - ha commentato, Co-Founder e Amministratore Delegato - Stiamo spingendo l'espansione della rete in fibra ottica e delle vendite in tutte le province della regione e segnali positivi sono arrivati soprattutto dalle vendite alla PA locale e al settore Professionale. Nel corso dell'anno abbiamo avviato anche nuove attività di marketing e assunto nuove figure commerciali per valorizzare gli investimenti infrastrutturali effettuati, soprattutto nelle aree a nord ovest della Regione dove la nostra presenza era storicamente marginale".