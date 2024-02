MPS: utile 2023 a 2 miliardi, dopo 13 anni torna la cedola

MPS

(Teleborsa) -chiude il 2023 con unpari a 2,052 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 178 milioni del 2022, e ritorna dopo 13 anni al, in anticipo di due anni rispetto al target di piano. Prevista una cedola di, per un totale di 315 milioni, previa autorizzazione della BCAE e approvazione dell'assemblea dei soci della banca.La proposta del dividendo "è conforme al commitment sul "dividend ban" imposto dalla Commissione europea, in quanto i ratios patrimoniali di MPS risultano ampiamente superiori ai parametri fissati dalla Commissione stessa per consentire il pagamento di dividendi".ai vertici del sistema, sottolinea la banca nella trimestrale diffusa: a fine 2023, il Cet1 ratio fully loaded è al 18,1% rispetto al 15,6% del 2022, in crescita di 248 punti base su anno e post distribuzione di dividendi. Il Total Capital ratio sale al 21,6% dal 19,5% del 31 dicembre 2022.L'ammontare del petitum per rischi legali straordinari si è ridotto a circa 890 milioni, non considerando la causa promossa dai Fondi Alken (450 milioni), riguardo cui, a seguito della già positiva sentenza di primo grado, a dicembre 2023 è stata emessa una sentenza conforme a favore della banca da parte della Corte d'Appello di Milano. In riferimento agli accantonamenti netti al fondo rischi e oneri con rilasci netti pari a 471 milioni al 31 dicembre 2023, MPS spiega che i rilasci netti del 2023, quasi interamente a valere sul quarto trimestre (466 milioni rispetto ai 7 del trimestre precedente), sono da ricondurre al declassamento del rischio di soccombenza del contenzioso civile e penale relativo a informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015, a seguito delle favorevoli sentenze emesse nell'ultimo trimestre del 2023.Al 31 dicembre 2023 il Gruppo ha realizzatocomplessivi per 3.797 milioni di euro, in aumento del 21,7% rispetto all’anno precedente.Ilè risultato pari a 2.292 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022 (+49,3%), e, ildel Gruppo è pari a 1.954 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto al risultato di 1.012 milioni di euro registrato al 31 dicembre2022. Il risultato del quarto trimestre (pari a 508 milioni di euro), è sostanzialmente in linea con il trimestre precedente (pari a 509 milioni di euro).Ildel Gruppo al 31 dicembre 2023 è pari a 1.511 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto al risultato di 594 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2022.del Gruppo è pari a 1.707 milioni di euro, rispetto alla perdita ante imposte di 605 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2022. Il risultato del quarto trimestre 2023 è pari a 784 milioni di euro in deciso incremento rispetto ai 307 milioni di euro del trimestre precedente.Al 31 dicembre 2023 idel Gruppo sono risultati pari a 187,5 miliardi di euro, in crescita di 5,6 miliardi di euro rispetto al 30 settembre 2023, sia sulla raccolta diretta (+1,2 miliardi di euro) sia sulla raccolta indiretta (+4,3 miliardi di euro).I volumi disi sono attestati a 90,6 miliardi di euro e risultano in crescita rispetto ai valori di fine settembre 2023 (+1,2 miliardi di euro). Lacommerciale si è attestata a 86,5 miliardi di euro, in aumento di 4,0 miliardi di euro rispetto al 30 settembre 2023, per l’effetto combinato della crescita del risparmio amministrato (+2,9 miliardi di euro) e del risparmio gestito (+1,1 miliardi di euro)Lo stock dei crediti deteriorati lordi è stabile nel trimestre a 3,5 miliardi, così come l'Npe ratio lordo al 4,4% (4,4% al 30 settembre 2023) e l'Npe ratio netto al 2,3% (2,2% al 30 settembre 2023).Al 31 dicembre la percentuale disi è attestata al 49,1%.