Orsero, Banca Akros taglia target price e conferma Buy

Orsero

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato aper azione (da 27 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando lasul titolo a "", dopo che ieri sera la società ha fornito la guidance per il 2024.Gli analisti hanno riallineato le previsioni in linea con il consenso o in linea con la parte superiore della guidance. Ciò implica una. D'altra parte, l'azienda ha annunciato, in attesa dell'approvazione del Consiglio, un aumento dei suoi dividendi del 60% - ovvero circa 10 milioni di euro - che si traducono in un dividendo da 35 centesimi nel 2023 a 57 centesimi - ovvero un dividend yield attorno al 3,5%."L'azienda rimane impegnata nella crescita sia organica che attraverso fusioni e acquisizioni - si legge nella nota - Le azioni rimangono a un2024x 5x EV/EBITDA e 10x PE nonostante un free cash flow yield ancora superiore al 10%".