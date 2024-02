Orsero, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Orsero

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 26 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando lasul titolo a "", dopo che ieri sera la società ha fornito la guidance per il 2024.Alla luce della base di confronto sfidante, l'dell'anno fiscale 2023 di circa il 27% in termini di EBITDA al punto medio dell'intervallo di guidance, scrivono gli analisti, sottolineando che tuttavia che questa tendenza calo anno su anno era già presente nella narrazione dell'azienda con gli investitori."Pertanto, riteniamo che ladi oggi rappresenti una- si legge in una nota - Al contrario, riteniamo che il 2024 sarà ancora una volta un anno forte per Orsero e definirà un livello normalizzato di redditività del gruppo, al netto delle condizioni straordinarie positive sperimentate lo scorso anno. Pur avendo fatto un fine-tuning delle nostre previsioni per il 2024, ribadiamo la nostra posizione positiva sul titolo che è ancora scambiato a multipli interessanti".