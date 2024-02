TIM Brasil, Ebitda e ricavi in crescita a doppia cifra

TIM

(Teleborsa) -chiude il 2023 consaliti del 10,6% rispetto al 2022 attestandosi a quota 23,9 miliardi di reais (circa 4,5 miliardi di euro), ed Ebitda aumentato del 14,2% a 11,7 miliardi di reais (circa 2,2 miliardi di euro).La controllata del gruppo, vede salire l'che passa da 1,8 a 2,7 miliardi di reais (circa 500 milioni di euro) con un aumento del 50,4%., con il consolidamento della nostra azienda come una delle migliori in Brasile. Abbiamo portato a compimento un altro importante ciclo di crescita su tutti i nostri business, con risultati che superano i target dati all'inizio dell'anno", ha commentato l', sottolineando come tutto questo sia avvenuto "in linea con le migliori pratiche ESG".Per il prossimo triennio, al 2026, la società stima una crescita media annua (Cagr) del 5-6% per i ricavi e del 6-8% per l'Ebitda.