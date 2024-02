Adeguati assetti, protocollo d’intesa Ance-Commercialisti

(Teleborsa) - L’(ANCE) e il(CNDCEC) hanno sottoscritto unper valutare l’impatto sulle imprese del settore delle costruzioni dei nuovi obblighi sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dalle recenti novità introdotte dal Codice civile e dal Codice della crisi d’impresa. Su questo aspetto i commercialisti avevano già pubblicato delle, in forma di check list operative, per testare il grado di adeguamento di professionisti ed imprese ai nuovi criteri di gestione aziendale per prevenire la crisi d’impresa.L’accordo, siglato dai presidenti di ANCE e CNDCEC,, prevede di creare uno specifico servizio on-line per le imprese del settore delle costruzioni, adattando le check list operative alle specificità delle imprese associate all’ANCE, la cui attività è caratterizzata da cicli di produzione pluriennali e da differenti tipologie di lavorazioni. Il test on-line consentirà di valutare in che modo le imprese del settore si stanno adattando ai nuovi assetti aziendali in funzione anticrisi fornendo, tramite un software, una valutazione immediata sulla base delle informazioni inserite.L’accordo getta anche le basi per una futura e reciprocadell’ANCE e del CNDCEC su ulteriori tematiche di interesse comune.