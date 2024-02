Azimut, raccolta gennaio positiva per 414 milioni

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di gennaio una raccolta netta positiva per 414 milioni. Il totale dellesi attesta a fine gennaio a 92,1 miliardi, di cui 61,3 miliardi fanno riferimento alle masse gestite., commenta: "Abbiamo iniziato il nuovo anno con una riallocazione dei fondi tradizionali in soluzioni di private markets con una serie di closing intermedi di fondi nelle varie asset class, registrando un. Inoltre, la rete italiana ha concluso con successo e in anticipo rispetto alle previsioni le attività di raccolta di club deal per investire in tre diverse società per circa 180 milioni di euro, che saranno contabilizzati nella raccolta netta al momento del closing nei prossimi mesi. Il continuo impegno del Gruppo nell'innovazione di prodotto è testimoniato anche dal lancio di diverse offerte sui mercati pubblici nel mese di gennaio, che includono soluzioni Escalator per aumentare gradualmente l'esposizione azionaria a livello globale, portafogli obbligazionari Target Maturity e strategie azionarie attive nei settori Healthcare e Biotech, gestite dal team altamente specializzato di Kennedy Capital Management".