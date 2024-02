Banca Ifis, Ceo Geertman conferma risultati oltre target e outlook positivo

Banca Ifis

(Teleborsa) -si conferma un campione nella: l'esercizio 2023 si è chiuso con un, che per la seconda voltadel business plan (137 milioni) e rispetto al quale segna un aumento del 17%. E' quanto confermato dal CEO Frederik Geertman durante la conference call con gli analisti, cui ha confermato che la Banca si aspetta di generare unassumendo che "non vi sia alcun significato deterioramento del contesto macroeconomico e geopolitico".Per l'anno in corso, il management prevede che. Nonostante questo, è previsto "unmacroeconomico, ma nessuna recessione" e si stima che prosegua una tendenza alla. "Non è previsto alcun segno di diffuso deterioramento della qualità degli attivi", mentre ci si aspetta che "sulle spese in conto capitale e sulla domanda di prestiti e le banche più selettive sui finanziamenti".Banca Ifis ha anche annunciato la distribuzione di(pari a 2,1 euro per azione), con un aumento del 60% rispetto al target del Business Plan.Dalle slide presentate dal Ceo Geertman emerge che nella banca ha generatoe che, sommando i 160 milioni attesi per la fine del presente esercizio,dovrebbe aver prodotto, superiori di circa il 10% rispetto ai 415 milioni stimati nel Business Plan per il triennio.Nello stesso tempo, Banca Ifis ha, che rappresentano circa il 92% del totale previsto dal piano (200 milioni). Sommando i 110 milioni di dividendi che ci si aspetta di distribuire nel 2024, il totale di dividendi distribuiti, con un aumento del 45% rispetto al target del piano."Nel 2023 Banca Ifis ha registrato nuovamente risultati positivi sotto il profilo economico-finanziario, con un aumento sensibile degli indicatori di redditività: in questi due anni di Piano Industriale, il nostro Istituto ha prodotto 300 milioni di euro di utili, distribuendone ai propri soci circa 185 milioni di euro", ha sottolineato il Presidente, ponendo l'accento sullae cioè sulla creazione di, grazie alle attività ed ai progetti realizzati attraverso il Social Impact Lab Kaleidos.