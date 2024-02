Commercialisti, De Nuccio: "Ribadita legittimità attività riservate alle professioni ordinistiche"

(Teleborsa) - Con "una sentenza molto importante", lasulla giurisprudenza relativa alleed è molto esplicita su talune forme di esercizio abusivo della professione". È questo il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,, in merito ad una sentenza della Cassazione, relativa all’attività svolta da una Srl.La società in questione infatti svolgeva attività di compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, tenuta della contabilità, elaborazione delle buste paga, presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale, pagamento di imposte, elaborazione di studi di settore, disbrigo di pratiche presso la CCIA, cura dei rapporti previdenziali."Secondo quanto stabilito dalla Cassazione – sottolinea de Nuccio - si tratta di. È il motivo per il quale alla Srl in questione è statadi primo grado per il, dal momento che le suddette prestazioni sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali”.Questa sentenza – aggiunge – cade a ridosso disu un ricorso presentato dall’Associazione nazionale dei tributaristi in materia di visto di conformità. Già in quella occasione il nostro Consiglio nazionale aveva annunciato una difesa strenua dei propri iscritti e quindi delle prerogative delle professioni ordinistiche. La sentenza della Cassazione ci conforta e rafforza nella convinzione che lein alcun modo”.