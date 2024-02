Credit Agricole, utile sale a 8,26 miliardi nel 2023. Alza il dividendo

Credit Agricole

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche dell'eurozona, ha chiuso ilcon unpari a 8.258 milioni di euro, contro 7.997 milioni di euro dell'intero anno 2022, con un incremento del +3,3%. Escludendo voci specifiche, l'utile netto sottostante ammonta a 7.647 milioni di euro, in calo del -1,5% rispetto all'intero anno 2022.ammontano a 35.641 milioni di euro, in aumento del +3,8% rispetto al 2022. Tale aumento è dovuto ai ricavi molto elevati in tutte le linee di business della divisione Asset Gathering, all'integrazione integrale di CA Auto Bank nei Servizi Finanziari Specializzati, un livello di ricavi molto elevato nella divisione Grandi Clienti e il più elevato margine di interesse netto nella divisione International Retail Banking; i ricavi della divisione Retail Banking francese hanno invece risentito del minor margine di interesse.Ilha registrato una performance record per il quarto trimestre e per il 2023. Ha continuato a detenere posizioni di leadership, classificandosi al 2° posto nelle emissioni di obbligazioni green, sociali e sostenibili in euro e al 2° nelle emissioni di tutte le obbligazioni in euro a livello mondiale. Il risparmio gestito è stato trainato da una forte raccolta (26 miliardi di euro nel 2023, di cui 19 miliardi di euro nel quarto trimestre 2023), portando il patrimonio gestito oltre la soglia dei 2.000 miliardi di euro."I nostri ottimi utili per il 2023 (8,3 miliardi di euro) e per il quarto trimestre (1,7 miliardi di euro), sebbene ovviamente influenzati da un gran numero di, hanno dimostrato ancora una volta che il nostro modello di business è solido e utile", ha commentato ilCredit Agricole ha aumentato ila 1,05 euro per azione (+24% rispetto al dividendo 2022 escluso il recupero del 2019). Triplicato in 9 anni.