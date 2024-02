Pnrr: boom dei lavori pubblici nel 2023. Aggiudicazioni a 91,5 miliardi trainate da Comuni e Mezzogiorno

(Teleborsa) - Il PNRR nel 2023 ha segnato un terzo record consecutivo delle aggiudicazioni di lavori pubblici per un importo complessivo di 91,5 miliardi "". Questo completando un triennio di primati, iniziato nel 2021 con 49,2 miliardi e continuato l'anno successivo con 59,4 miliardi. Il numero di appalti aggiudicati è stato di 7.404, ovvero quasi il doppio rispetto ai 3.799 del 2022.È quanto rileva l'(centro di studi e ricerche con più di 100 soci fra questi l'Ance) sottolineando chequando le aggiudicazioni si attestarono a 24,4 miliardi. Ottobre è stato il mese record con un picco di lavori affidati per un valore di 10,8 miliardi. Il numero di appalti aggiudicati nel corso dell'anno è 7.404, quasi il doppio rispetto ai 3.799 del 2022.Un dato sorprendente rivela che. Ci sono 10 miliardi di aggiudicazioni fatte dall'Anas e, come è noto, le strade sono fuori dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.Da segnalare i 17,9 miliardi di opere ferroviarie aggiudicate, i 10,7 miliardi di lavori dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici locali e 11,1 miliardi di appalti aggiudicati da gestori nazionali differenti dai trasporti (energia in particolare). Gli appalti integrati, che sono la tipologia contrattuale prevalente nel PNRR, sono pari a 36,6 miliardi e si fermano sotto il 40% del totale. Il 60% delle aggiudicazioni sono quindi appalti di sola esecuzione dei lavori e fra questi ci sono molti lavori comunali.