‘Ecosistemi culturali al Sud Italia’ al via il nuovo bando da 2 milioni

(Teleborsa) -attraverso la creazione di collaborazioni durature nel tempo che nascano in luoghi del nostro Paese con un rilevante significato storico, artistico, sociale. Questi gli elementi fondamentali del"Ecosistemi culturali al Sud Italia" promosso da, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e. Il bando è rivolto aiin"Attraverso questa nuova edizione del Bando Ecosistemi Culturali, Fondazione CDP riafferma il proprio impegno nel, attraverso la promozione dell’arte e della cultura in Regioni strategiche per lo sviluppo del nostro Paese come quelle del Mezzogiorno, a cui abbiamo deciso di destinare oltre la metà del totale delle risorse a nostra disposizione. Questo bando si arricchisce di una, al fine di proseguire con convinzione il sostegno e la valorizzazione deldi cui l’Italia dispone, a beneficio delle comunità locali e della coesione sociale dei territori", ha dichiarato il"Prosegue l’ormai consolidato impegno della Fondazione CON IL SUD per ladel Sud Italia" ha dichiarato. "Superare il paradosso che vede in tanti comuni del Mezzogiorno spazi non valorizzati, spesso di proprietà pubblica, e tante iniziative sociali e culturali che non partono per mancanza di spazi, è una priorità della Fondazione. Siamo fermamente convinti che la restituzione di spazi alle comunità - gestiti dalle stesse in un’ottica di coesione sociale - siano. In 17 anni di attività la Fondazione CON IL SUD ha sostenuto con circa 16 milioni di euro quasi 40 progetti che vanno in questa direzione".Grazie alla collaborazione tra le due fondazioni, le risorse complessivamente destinate al bando hanno visto unriservati al precedente bandosul tema promosso dallain altrettante Regioni italiane. Questi fondi sosterranno la promozione di immobili pubblici caratterizzati da un rilevante significato per il territorio attraverso progetti che vedano la presenza di realtà del terzo settore, enti pubblici ed istituzioni culturali locale. L’obiettivo è quello diche utilizzino beni pubblici per sviluppare attività sociali, culturali, artistiche e/o naturalistiche in grado di sensibilizzare e coinvolgere attivamente i cittadini, anche attraverso l’inserimento socio-lavorativo di persone in condizione di fragilità.Le risorse saranno interamente indirizzate alle, particolarmente investite da un doppio fenomeno: da un lato unarispetto alla media italiana di Comuni che registrano una assenza di offerta culturale, dall’altroche hanno accesso a attività artistico-culturali durante l’anno.Le proposte, da presentare sull’apposito portale disponibile sui siti di Fondazione CDP e Fondazione con il Sud entro il 15 ottobre, dovranno, di cui almeno un ente del Terzo Settore, oltre l’ente proponente capofila, e un ente pubblico su cui insiste il bene immobile oggetto di valorizzazione.