Talea acquista i marchi Best Body e VitaminCenter per crescere negli integratori

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, hai relativi domini e brand in private label."Inauguriamo l'anno con l'ingresso nel nostro perimetro dei brand Best Body e VitaminCenter - ha commentato l'che ci consentiranno di acquisire, che per noi rappresentava già più del 34% dei prodotti venduti nel 2022, valorizzando in modo significativo i benefici sulla marginalità derivanti dall'importante declinazione sul fatturato dei prodotti a marchio dei due progetti. Proprio l'acquisizione dei marchi e relativi domini, che avverrà sempre attraverso dei meccanismi di pagamento dilazionati, permetterà infatti di, considerato che entrambi distribuiscono prodotti private label, quasi completamente esenti dai costi di marketing tipici, invece, dell'industria dei brand e con una marginalità all'origine più elevata"."L'entrata dei due domini in Talea Group- Best Body, VitaminCenter, Farmahome, Superfarma, Gooimp, Mood Concept Store e Doc Peter - a testimonianza della costante volontà di crescere e continuare a investire. Grazie a questa strategia di M&A, alla forte spinta sulla nuova linea di business Industrial di Talea Media – che a partire da questo anno impatterà in maniera positiva, sia sul fatturato sia sulla marginalità - e a un'attenta gestione dei costi, siamo confidenti di poter accelerare il raggiungimento dei target del Piano Industriale al 2025, presentato al mercato un anno fa".Talea Group ha acquisito Best Body con la formula di affitto e successivo acquisto dei marchi e del dominio nell'arco di 5 anni. Il canone d'affitto è stato concordato tra le parti in 180.000 euro (+IVA) all'anno con pagamenti mensili e in una rata finale di 540.000 euro (+IVA) per un totale complessivo di 1.440.000 euro (+IVA). Nel corso del 2023 ha generato un fatturato pari a circadi euro.VitaminCenter ha generato un fatturato didi euro nel primo semestre 2023. Il valore complessivo del contratto è stato fissato tra le parti in 848.000 euro (+IVA) da corrispondersi, per 648.000 euro (+IVA) in trentasei canoni mensili del valore di 18.000 euro (+IVA) a partire dal 10 febbraio 2024 e per 200.000, a titolo di caparra confirmatoria, in cinque canoni mensili di pari importo a decorrere dal 23 febbraio 2024.